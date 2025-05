Coupe d'Allemagne: Stuttgart titré pour la quatrième fois

Le VfB Stuttgart a remporté la Coupe d'Allemagne pour la quatrième fois de son histoire. En finale à Berlin, il s'est imposé 4-2 contre Arminia Bielefeld, club de troisième division.

Le petit poucet de la compétition a failli ouvrir le score quand Bazee, seul devant le but quasi vide, a tiré sur la transversale (12e). Stuttgart s'est montré bien plus réaliste et a pris l'avantage peu après par Woltemade (15e) avant de réussir le k.-o. par Millot (22e) et Undav (28e). Après la pause, Millot a salé l'addition (66e) avant que Bielefeld ne réduise l'écart par Kania (82e) et un autogoal de Vagnoman (85e).

Luca Jaquez a été le seul Suisse du VfB à jouer. L'ancien Lucernois était titulaire en défense centrale. Tant Leonidas Stergiou (blessé) que Fabien Rieder ne figuraient pas sur la feuille de match.

Stuttgart avait auparavant gagné la Coupe en 1954, 1958 et 1997.

/ATS