Coupe du monde dames: la sélection suisse dévoilée

Inka Grings a fait son choix. La sélectionneuse de l'équipe de Suisse a dévoilé une liste sans grosse surprise de 23 joueuses qui disputeront la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande.

Quatre filles n'ont pas passé le dernier cut. Il s'agit de Riola Xhemaili, Ella Touon, Amira Arfaoui et Elvira Herzog. Absente de la préparation la semaine dernière en raison d'engagements professionnels, Fabienne Humm est de retour et fera partie de l'équipe. Elle est l'une des sept joueuses retenues à avoir plus de 70 matches internationaux à son compteur.

Ana-Maria Crnogorcevic (146 sélections), Ramona Bachmann (132), Lia Wälti (108), Gaëlle Thalmann (104) et Noelle Maritz (103) ont même toutes déjà disputé plus d'une centaine de matches avec la Suisse. La plus jeune sélectionnée est Iman Beney, qui a réussi ses débuts la semaine dernière contre la Zambie en match de préparation. Elle fêtera son 17e anniversaire deux jours après la première rencontre des Suissesses à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

La Suisse entamera son tournoi le 21 juillet face aux Philippines. Elle affrontera ensuite la Norvège (25 juillet) et la Nouvelle-Zélande (30 juillet). Le dernier match de préparation aura lieu mercredi à Winterthour contre le Mexique.

/ATS