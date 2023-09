Dan Ndoye: les planètes s'alignent gentiment

Dan Ndoye sera-t-il l’un des acteurs qui compteront ces prochaines semaines avec l’équipe de Suisse? On peut le croire avec toutes les planètes qui s’alignent gentiment pour le Vaudois.

Il avait été lancé le 24 septembre dernier lors de la victoire 2-1 à Saragosse face à l’Espagne mais non retenu pour la Coupe du monde au Qatar,

A 22 ans, l’ancien junior du Lausanne-Sport sort d’une saison probante à Bâle qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Le mois dernier, l’enfant de la Côte s’est ainsi engagé avec Bologne pour tenter une deuxième expérience à l’étranger après celle vécue à Nice lors de la saison 2020/2021. 'Mon choix a été très vite arrêté. J’ai été tout de suite séduit par le projet présenté par Bologne. J'ai la chance de travailler avec un coach qui parle français (réd: Thiago Motta) et cela se passe vraiment très bien.'

Bologne a mis les moyens

Le début de saison souligne combien l’ancien milieu du PSG compte sur Dan Ndoye. La nouvelle recrue a été titularisée lors des trois premières journées, contre Milan, la Juventus et Cagliari. Avec un transfert qui s’est chiffré à 9 millions d’euros et un contrat de 4 ans avec une année en option sur la table, Thiago Motta et ses dirigeants ont, il est vrai, soumis une offre à laquelle il était difficile de résister. Dan Ndoye a par ailleurs retrouvé Michel Aebischer et depuis vendredi dernier Remo Freuler pour faire de Bologne l’équipe la plus 'helvétique' du Calcio.

Nul doute que Murat Yakin fera souvent le déplacement dans la capitale de l’Emilie-Romagne. Présent cet été en Roumanie lors de l’Euro M21, le sélectionneur sait désormais qu’il ne peut plus vraiment se passer de Dan Ndoye. Buteur contre la Norvège et contre la France, le Vaudois a exprimé toutes ses qualités lors de ce tournoi qui a mené la Suisse jusqu’au quart de finale. Il a été capable, à chaque instant, de désarçonner la défense adverse grâce à sa vitesse.

La doublure parfaite de Xherdan Shaqiri

Dans le 4-3-3 de Murat Yakin, Dan Ndoye part bien sûr avec une longueur de retard sur Xherdan Shaqiri pour occuper le flanc droit de l’attaque. Inutile de rappeler l’apport du Bâlois en sélection. Les deux derniers matches en Andorre et contre la Roumanie ont, par ailleurs, souligné sa magnifique entente avec Zeki Amdouni. Mais rien n’interdit de penser que Murat Yakin ménagera à l’avenir de plus en plus son no 23 qui aura 32 ans le 10 octobre prochain et qui évolue dans un championnat, la MLS, sans doute encore un peu trop 'soft' pour bien coller aux exigences du haut niveau.

Et aujourd’hui, Dan Ndoye se profile comme la doublure parfaite du joueur de Chicago. Murat Yakin apprécie également sa polyvalence qui devrait lui permettre également de relayer Ruben Vargas sur le flanc gauche.

Samedi, Dan Ndoye pourrait ainsi fêter sa deuxième sélection à Pristina face au Kosovo dans une rencontre qui ne sera pas une partie comme les autres en raison des liens tissés entre les deux pays. 'Ce match s’annonce 'compliqué', avance-t-il. Il y aura très certainement une grosse ambiance. Mais l’équipe est prête. Elle a hâte d’en découdre.' Hâte surtout d’effacer le couac de Lucerne contre la Roumanie pour se remettre dans le bon sens de la marche et obtenir au plus vite sa qualification pour l'Euro 2024.

