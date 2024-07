Danemark: Kasper Hjulmand quitte son poste de sélectionneur

Le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a démissionné, a annoncé la Fédération. Les Danois avaient été éliminés en 8es de finale de l'Euro 2024 face à l'Allemagne.

'Ce fut un honneur et un privilège incroyables de pouvoir entraîner notre équipe nationale pendant quatre ans', a dit Hjulmand, cité dans le communiqué. 'Alors que s'annonce la Coupe du monde dans deux ans, je me rends compte qu'il serait préférable pour l'équipe d'avoir un nouveau visage et de nouvelles idées pour écrire un nouveau chapitre de cette fantastique équipe', a-t-il ajouté.

Hjulmand avait mené le Danemark en demi-finale de l'Euro 2021, sorti par l'Angleterre avant une Coupe du monde au Qatar décevante, achevée dès le premier tour en dépit d'un groupe jugé abordable. L'intérim à la tête de la sélection danoise va être assuré jusqu'à la fin de l'année par le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst.

Le Danemark recevra la Suisse le 5 septembre en Ligue des nations.

/ATS