Denis Law s'est éteint

Manchester United et le football écossais pleurent l’un de leurs plus grands joueurs. Denis Law, qui était le lauréat du Ballon d’Or le plus âgé, s’est éteint à 84 ans.

Ballon d’Or 1964, Denis Law a commencé sa carrière à Huddersfield Town, mais s'est fait un nom à Manchester United où il a passé 11 ans, remportant le titre de champion en 1965 et 1967, ainsi que la Coupe d'Europe en 1968. Il y a marqué 237 buts en 404 matches, devenant ainsi le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Wayne Rooney (253) et Bobby Charlton (249).

Seul Ecossais à avoir remporté le Ballon d’Or, Denis Law a également porté les couleurs de Manchester City et du Torino. Il reste le meilleur buteur de l'histoire de l'Écosse, avec 30 buts en 55 sélections, après avoir fait ses débuts internationaux en 1958 à l'âge de 18 ans.

/ATS