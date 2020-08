Deux néophytes et une pléiade d'absents

Becir Omeragic et Simon Sohm sont les nouveaux joueurs appelés par Vladimir Petkovic pour affronter l'Ukraine et l'Allemagne en septembre en Ligue des Nations. Shaqiri et Zakaria manquent à l'appel.

'C'est un rassemblement très spécial et il est difficile de savoir qui est en forme', a relevé Vladimir Petkovic au moment de révéler sa liste vendredi. Entre les joueurs qui n'ont plus disputé de match officiel depuis plusieurs mois, ceux qui sont blessés et ceux qui ont contracté le COVID-19, le sélectionneur a retenu une liste de 23 joueurs. 'Les meilleurs à disposition en ce moment', considère-t-il.

Au total, huit habitués du cadre de l'équipe nationale doivent faire l'impasse sur le stage de septembre. Xherdan Shaqiri fait partie de ceux-ci. 'Nous avons parlé il y a dix jours et il s'entraînait bien avec Liverpool, détaille Petkovic. Mais il s'est blessé à la cuisse mercredi et il n'est donc pas en état de nous aider.' Le meneur de jeu n'a plus porté le maillot suisse depuis juin 2019.

Il n'est pas le seul à faire défaut: Cedric Itten, tout juste recruté par les Glasgow Rangers, et Remo Freuler (titulaire en quarts de finale de Ligue des Champions avec l'Atalanta Bergame contre le PSG) sont touchés musculairement. Fabian Schär se remet lui d'une opération à l'épaule. Quant à Denis Zakaria et Admir Mehmedi, ils sont en phase de reprise et il a été convenu avec leurs clubs respectifs (Mönchengladbach et Wolfsburg) qu'ils ne seraient pas retenus cette fois-ci. Enfin, en ce qui concerne Eray Cömert et Edimilson Fernandes, ils ont été testés positifs au COVID-19 récemment.

Sohm et Omeragic appelés

Pour compenser ces absences, Vladimir Petkovic a fait appel à deux néophytes, qu'il a piochés au FC Zurich. Le défenseur central genevois Becir Omeragic (18 ans) et le milieu Simon Sohm (19 ans) arrivent après avoir été des titulaires réguliers en club durant la saison. D'autres noms auraient pu très bien avoir leur place, mais ce sont des éléments importants de l'équipe des moins de 21 ans, dont la qualification pour l'Euro 2021 est également un objectif important pour l'ASF.

Cela profite à quelques joueurs, qui font leur retour, à l'instar de Silvan Widmer. Le latéral droit de Bâle bénéficie notamment du retrait de Stephan Lichtsteiner. Ce dernier cède son brassard de capitaine à Granit Xhaka, qui le portait déjà en son absence, a confirmé Petkovic.

/ATS