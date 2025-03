Deux nouveaux soldats pour sauver le commandant Yakin

L’’automne scellera le destin de Murat Yakin ! Le sélectionneur jouera sa tête lors des six matches du tour préliminaire de la Coupe du monde contre le Kosovo, la Slovénie et la Suède.

Murat Yakin sait fort bien que le magnifique parcours à l’Euro 2024 ne lui offre pas l’immunité.S’il court jusqu’en 2028, son contrat peut être, en effet, résilié en cas de non-qualification pour la Coupe du monde 2026. Nul doute que si la Suisse devait manquer ce rendez-vous, la situation de Murat Yakin deviendrait intenable. L’échec n’est pas une option pour le Bâlois.

Un nouvel équilibre à trouver

Murat Yakin mesure pleinement l’ampleur de la tâche qui l’attend. D’ici le mois de septembre, il doit trouver en premier lieu un nouvel équilibre en défense. Si Manuel Akanji et l’éternel Ricardo Rodriguez sont toujours indiscutables, le sélectionneur est à la recherche d’un nouveau latéral droit et du joueur qui formera le binôme dans l’axe avec Akanji.

A Faro où l’équipe de Suisse est rassemblée depuis lundi pour préparer les rencontres amicales de vendredi à Belfast contre l’Irlande du Nord et de mardi prochain à St-Gall contre le Luxembourg, Murat Yakin aura un œil particulier sur Lucas Blondel et sur Stefan Gartenmann, deux des quatre néophytes qu’il a convoqués pour ce premier rassemblement de l’année avec Isaac Schmidt et Alvyn Sanches. Deux hommes qui partagent la particularité de n’avoir jamais vécu en Suisse...

L'ombre de Lichtsteiner

Titulaire à Boca Juniors, l’une des plus grandes équipes d’Amérique du Sud, Lucas Blondel (28 ans) a vraiment le profil idéal pour devenir le nouveau latéral droit de l’équipe de Suisse. Malgré les performances parfois brillantes de Silvan Widmer et le récent intérim d’Edimilson Fernandes, l’ombre de Stefan Lichtsteiner plane toujours sur ce poste. En la personne de Lucas Blondel, Murat Yakin est convaincu d’avoir trouvé 'la' solution.

Fabian Schär à la retraite et Nico Elvedi toujours écarté, Murat Yakin s’est tourné vers Stefan Gartenmann pour tenter un autre 'coup'. Le Danois au passeport suisse de Ferencvaros est âgé de 28 ans tout comme Lucas Blondel. Arrivé en Hongrie l’été dernier après une saison à Aberdeen, Stefan Gartenmann a une carte à jouer dans la mesure où Murat Yakin n’a jamais vraiment été un grand fan de Cédric Zesiger, même si les dernières performances du Seelandais à Augsbourg sont vraiment impressionnantes, et où Eray Comert traverse une saison noire avec Valladolid, 'lanterne rouge' de la Liga. Aurèle Amenda et Albian Hajdari, également retenus pour ce rassemblement, sont plutôt des paris pour l’avenir.

Le bonjour d'Alexander Isak

Lucas Blondel et Stefan Gartenmann devraient bénéficier d’un temps de jeu important à Belfast et/ou à St. Gall. Si les deux livrent la marchandise, ils enlèveront une belle épine du pied à Murat Yakin. Sans une défense de fer, la Suisse ne pourra rien espérer lors de sa campagne d’automne. Chaque but inscrit par le Suédois Alexander Isak sous le maillot de Newcaste, dont le dernier dimanche contre Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue, corrobore ce constat.

/ATS