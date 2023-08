Dix minutes de trop pour le Servette FC

Il aura manqué dix minutes au Servette FC pour faire le plein de confiance entre ses deux rendez-vous contre les Rangers. Sur leur pelouse, les Grenat n’ont pas tenu le score devant le FC St. Gall.

L’Autrichien Albert Vallci, d’une frappe imparable au premier poteau, a répondu à la 81e minute à l’ouverture de la marque de Chris Bedia. L’Ivoirien avait marqué de la tête à la 6e pour sa sixième réussite de la saison toutes compétitions confondues. Avec ce match nul, le troisième de rang en championnat, les Servettiens restent dans le ventre mou du classement à quatre points déjà du FC Zurich.

Il convient toutefois de préciser que ce résultat lèse le FC St. Gall. Sans plusieurs parades de Joël Mall, le remplaçant de Jérémy Frick, la formation de Peter Zeidler aurait cueilli les trois points de la victoire. Sur la lancée de son match de Glasgow, le portier argovien a signé à nouveau une performance de choix.

Trois jours après le match aller contre les Rangers et trois jours avant le retour, René Weiler avait opté pour un coaching presque singulier : aligner le onze de départ avec lequel il entend jouer mardi. Il y avait une surprise de taille dans ce onze avec la titularisation sur le flanc gauche de la défense d’Anthony Baron pour la nouvelle recrue Bradley Mazikou. Passeur décisif sur le but de Bedia, le Guadeloupéen a pleinement justifié la confiance accordée par son entraîneur. Sa qualité de centre sera l’un des atouts grenat mardi soir. On veut croire qu’il y en aura bien d’autres.

Comme le soutien du public dans un stade à guichets fermés. Toutefois, l'affluence pour ce match contre St. Gall - 6541 spectateurs - fut presque misérable en regard de l'engouement suscité en ville de Genève par le Servette FC depuis deux semaines. Elle s'apparente presque à un véritable mystère.

/ATS