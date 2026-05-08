Dortmund valide sa deuxième place

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des champions ...
Dortmund valide sa deuxième place

Dortmund valide sa deuxième place

Photo: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, a validé vendredi sa deuxième place derrière l'intouchable Bayern Munich.

Le BVB a battu l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda (3-2) en ouverture de la 33e journée.

Cueillis à froid par les visiteurs sur un but de Can Uzun (2e), les joueurs de Niko Kovac ont tout renversé en fin de première période grâce à Serhou Guirassy (42e) et Nico Schlotterbeck (46e). Après un troisième but signé Samuele Inacio d'une superbe reprise de volée à bout portant (72e), le club de la Ruhr s'est fait peur en laissant revenir son adversaire par l'entrant Jonathan Burkardt (87e).

/ATS
 

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