EN: Vallotto et Pilgrim de retour avant Suisse-Turquie

Deux rencontres décisives attendent les Suissesses face aux Turques, aussi invaincues après 2 matches. L’équipe de Rafael Navarro vise la 1re place du groupe, avec les retours de Vallotto et Pilgrim.

Le sélectionneur espagnol a procédé à trois changements dans sa sélection pour le match à domicile du 14 avril à Zurich et celui qui se déroulera quatre jours plus tard à Sinop, en Turquie. Par rapport à février, Alayah Pilgrim et Smilla Vallotto effectue leur retour dans l’effectif de 23 joueuses.

Pilgrim, l'attaquante de l'AS Rome, avait dû faire l'impasse sur les victoires contre l'Irlande du Nord (2-0) et Malte (4-1) en raison d'une blessure au genou, tandis que Vallotto, milieu de terrain à Wolfsburg, avait subi une opération des amygdales. 'Toutes deux sont des joueuses importantes pour nous et sont désormais de retour en forme', a déclaré Navarro lors de la présentation de la sélection lundi à Zurich.

Première sélection pour Muratovic, 19 ans

Amina Muratovic a été sélectionnée pour la première fois en équipe nationale A. Dimanche à Winterthour, lors de la victoire en Coupe de Suisse avec son club Servette Chênois, la défenseuse centrale a disputé l’intégralité des 90 minutes. La Vaudoise de 19 ans est sous contrat avec le club genevois depuis l’été 2022. Elle a déjà disputé 19 matches avec la sélection suisse M19.

'Elle est jeune, très forte dans les duels et j'apprécie son attitude en défense. Lors de la finale de la Coupe, j’ai remarqué qu’elle communiquait beaucoup avec ses coéquipières et qu’elle les motivait. J’apprécie ce type de joueuse, notamment ses qualités défensives', a déclaré l’entraîneur national Navarro. Le stage qui débutera le 8 avril sera 'une bonne occasion de l’initier à l’équipe A'.

Les Turques n’ont encore encaissé aucun but

Pour l’Espagnol, les deux matches contre la Turquie constituent une opportunité. Il s’agit de saisir cette chance 'de se mettre en très bonne position pour remporter le groupe grâce à deux victoires'.

Les Turques ont toutefois prouvé, à l’extérieur contre l’Irlande du Nord (1-0) et à domicile contre Malte (3-0), qu’elles sont clairement les adversaires les plus redoutables des Suissesses dans ce groupe.

/ATS