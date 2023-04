Encore raté pour le Servette FC !

Cruelle désillusion pour le Servette FC ! En l'espace de 23 mois, les Grenats auront perdu deux demi-finales de Coupe de Suisse à domicile.

Battue 1-0 par St. Gall le 5 mai 2021, la formation d'Alain Geiger s'est, cette fois, inclinée 5-3 aux tirs au but devant le FC Lugano. Détenteurs du trophée, les Tessinois défieront ainsi les Young Boys lors d'une finale inédite le 4 juin au Wankdorf.

Malheureux Mbabu

Le héros malheureux de la soirée se nomme Kevin Mbabu. L'international a été le seul à ne pas transformer son penalty lors de la séance des tirs au but. Quatrième frappeur servettien, le latéral n'a pas trouvé le cadre. En face, les cinq tireurs luganais ont ajusté Jérémy Frick avec un sang-froid aussi remarquable qu'étonnant. Le grand regret pour les Grenat est sans doute cette occasion en or dans les pieds de Patrick Pflücke dans les prolongations. Jamais l'Allemand n'aurait dû rater cette chance en or de donner la victoire à ses couleurs.

Cette issue est bien cruelle pour Alain Geiger. Elle prive le Valaisan d'une sortie qu'il rêvait royale au terme de son mandat de cinq saisons. Elle l'est tout autant pour le club qui n'a plus disputé la finale de la Coupe depuis 22 ans. Cette attente devient presque insupportable pour des supporters prêts à s'enflammer pour leur équipe. mais qui peinent à lire la politique de leurs dirigeants marquée par le 'sacrifice' de trois figures emblématiques du club, le président Pascal Besnard, le directeur sportif Philippe Senderos et l'entraîneur Alain Geiger.

Une égalisation venue de nulle part

Enzo Crivelli, dans son style si particulier qui veut que sa puissance prime sur sa technique, a arraché comme par miracle les prolongations au bout du temps additionnel. Venu de nulle part, son but pour le 2-2 de la 96e minute répondait toutefois à une certaine morale. Supérieurs dans tous les domaines, les Luganais ont eu l'immense tort de jouer bien trop tôt la montre avec un art consommé que ne renierait pas l'Atletico Madrid de Diego Simeone.

Entre l'ouverture du score de Dereck Kutesa à la 21e et le but de Crivelli, les Servettiens n'ont pratiquement pas inquiété le portier Sebastian Osigwe. Le doublé inscrit en l'espace de 9 minutes - 31e et 40e - par Ignacio Aliseda devait récompenser justement une équipe qui jouait le meilleur football et qui a su exploiter les failles souvent béantes de la défense genevoise. De Jérémy Frick à Gaël Clichy en passant par Kevin Mbabu, elle fut, en effet, loin de connaître sa meilleure soirée de l'année. La chance des Grenat fut le manque de résolution des Luganais dans le premier quart d'heure de la seconde période, le moment où ils auraient dû classer l'affaire.

