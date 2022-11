Equipe de Suisse dames: Inka Grings nommée sélectionneuse

Inka Grings (44 ans) sera la nouvelle sélectionneuse de l'équipe de Suisse dames. L'Allemande, qui dirige actuellement l'équipe féminine du FC Zurich, remplacera le Danois Nils Nielsen dès 2023.

L'ASF a doté Inka Grings d'un contrat non limité dans le temps. L'Allemande, qui a entamé son parcours sur le banc en 2014 après la fin de sa carrière de joueuse, est arrivée au FC Zurich le 1er février 2021. La saison dernière, le club a réussi le doublé en gagnant le championnat et la Coupe de Suisse.

'Je suis extrêmement fière de pouvoir travailler avec les meilleures joueuses du pays et je me réjouis de cette mission passionnante et pleine de défis', a déclaré la nouvelle entraîneure nationale. 'L’objectif est clair: nous voulons réussir et, après une période de préparation courte et intensive, tout investir pour passer la phase de groupes à la Coupe du monde. Cela reflète ma mentalité', a poursuivi la technicienne allemande.

/ATS