Equipe de Suisse dames: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur

L'équipe de Suisse féminine affronte Malte vendredi pour son avant-dernier match dans la première phase de qualification pour la Coupe du monde.

Elle peut décrocher la première place du groupe en cas de résultat positif.

Vainqueure 4-1 à l'aller en terres maltaises et classées 66 places plus haut dans le classement mondial, la Suisse part largement favorite de son cinquième match de qualification. Avec trois points d'avance sur la Turquie, son dauphin, une victoire lui assurerait la première place du groupe et la promotion en Ligue A de la Ligue des Nations.

Le 7 mars dernier, Iman Beney avait brillé à La Valette, ouvrant le score et offrant le 2-0 à Alisha Lehmann. Mais vendredi à 19h30, ni la Valaisanne ni la Bernoise ne joueront, étant toutes deux blessées.

Cette rencontre face à Malte sera l'occasion d'inaugurer le nouveau stade de Lugano, alors que l'équipe de Suisse n'a plus joué au Tessin depuis 20 ans. Un 'grand honneur' selon la détentrice du record de buts en équipe nationale Ana-Maria Crnogorcevic.

/ATS