Equipe de Suisse: un néophyte et six retours

Les portes de l’équipe de Suisse demeurent plus que jamais ouvertes : tel est le message livré par Murat Yakin avant les deux rencontres d’octobre contre la Serbie et le Danemark.

Le sélectionneur a, ainsi, intégré un néophyte dans sa liste des 24 joueurs appelés à défier la Serbie le 12 octobre à Leskovac et le Danemark trois jours plus tard à Saint-Gall. Il s’agit du demi offensif du FC Saint-Gall Christian Witzig. 'Il mérite d’avoir sa chance. C’est un joueur qui percute et qui est dangereux devant la cage, souligne Murat Yakin. La Ligue des Nations doit nous permettre de lancer de tels joueurs.'

Mais après les deux défaites concédées au Danemark et face à l’Espagne dans des rencontres où la Suisse, selon son sélectionneur, 'a dû faire face à bien des vents contraires', il y aura tout de même une exigence de résultats lors de ce rassemblement d’octobre. La Suisse doit cueillir les points nécessaires pour se maintenir en Ligue A et, surtout, pour conserver son rang de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu le 13 décembre à Zurich. 'Je veux surtout que nous évoluions d’une manière plus disciplinée en défense', glisse Murat Yakin.

Forme du moment

Six joueurs font, par ailleurs, le retour en sélection. Philipp Köhn sera le troisième gardien derrière Gregor Kobel et Yvon Mvogo. Edimilson Fernandes, Ulisses Garcia Cédric Zesiger, Dan Ndoye et Andi Zeqiri ont également été retenus par Murat Yakin qui rappelle, avec les choix opérés dans cette liste, que la forme du moment est primordiale.

Devant la presse, Murat Yakin a quelque peu baissé sa garde pour livrer deux enseignements précieux. Brillant avec l’AS Monaco, Denis Zakaria devrait évoluer en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. 'Ce poste peut aussi lui permettre de s’exprimer pleinement', souligne le sélectionneur qui avait déjà évoqué cette idée le mois dernier.

Enfin, il reviendra à Zeki Amdouni de prendre la place de Ruben Vargas en attaque. 'J’ai aimé sa performance contre l’Espagne, avoue-t-il. Il peut vraiment apporter beaucoup juste derrière l’attaquant de pointe.'

/ATS