Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland affole les compteurs: le Norvégien est devenu samedi, de très loin, le plus ...
Photo: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell

Erling Haaland affole les compteurs: le Norvégien est devenu samedi, de très loin, le plus rapide à atteindre les 50 buts marqués sur la scène internationale.

L'attaquant a signé un triplé pour sa 46e sélection lors de la victoire face à Israël (5-0) en qualification pour la Coupe du monde. Haaland a réussi ses 49e, 50e et 51e buts avec la Norvège, pour qui il tourne à plus d'un but par match de moyenne, un rythme totalement inédit dans le football international, selon le statisticien Opta.

Le plus proche du Norvégien pour franchir ce palier a été l'Anglais Harry Kane, qui a toutefois dû attendre sa 71e sélection pour marquer son 50e but avec les Three Lions. Le Brésilien Neymar l'a fait à sa 74e apparition sous le maillot auriverde.

Haaland s'est montré deux fois plus rapide que le Français Kylian Mbappé, qui a marqué son 50e but lors de sa 90e sélection. Une statistique identique à celle du Polonais Robert Lewandowski. L'Argentin Lionel Messi (107e sélection) et le Portugais Cristiano Ronaldo (114e sélection) ont dû patienter encore plus longtemps.

Erling Haaland vit un début de saison fantastique: outre ses buts marqués avec la sélection norvégienne, en tête de son groupe de qualification au Mondial 2026, il compte déjà neuf buts avec Manchester City en sept journées de Premier League, et trois réalisations en deux journées de phase de ligue, en Ligue des champions.

/ATS
 

