Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg

Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne.

