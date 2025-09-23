Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg

Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa ...
Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg

Europa League: Bâle se déplace ce soir à Fribourg

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le FC Bâle disputera ce soir (21h00) sa première rencontre dans la phase de ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse effectueront un court déplacement sur la pelouse du SC Fribourg.

Cet affrontement contre le club allemand a des allures de derby, les deux stades se trouvant à un peu plus de 70 km l'un de l'autre. La mission s'annonce délicate pour le FCB face au club de Bundesliga, cinquième la saison dernière.

Fribourg occupe pour l'instant le septième rang du championnat, avec deux succès et deux défaites. L'effectif dirigé par Julian Schuster depuis juillet 2024 comprend notamment le jeune international suisse Johan Manzambi (19 ans).

Qualifié à la raclette en Coupe de Suisse vendredi contre Etoile Carouge, le FC Bâle devra nettement hausser son niveau de jeu s'il espère ne pas rentrer les mains vides ce soir de son voyage au sud de l'Allemagne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Camp Nou pas encore prêt à accueillir du public, selon la mairie

Le Camp Nou pas encore prêt à accueillir du public, selon la mairie

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 23:13

Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël

Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 23:11

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 12:17

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Articles les plus lus

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 12:17

Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël

Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 23:11

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07

Naples poursuit son sans-faute

Naples poursuit son sans-faute

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:09

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Football    Actualisé le 23.09.2025 - 12:17

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 10:53

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le PSG

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:05

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Lamine Yamal remporte le trophée Kopa de meilleur jeune

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 22:11

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or

Football    Actualisé le 22.09.2025 - 23:07