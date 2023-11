Europa League: Servette bat Sheriff Tiraspol 2-1

A la faveur d'un finish décoiffant, Servette s'est imposé 2-1 face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa. Chris Bedia a inscrit le but victorieux sur penalty à la 92e minute.

Grâce à ce succès, les Genevois sont désormais bien placés pour terminer à la troisième place de leur poule avec à la clé une qualification pour les seizièmes de finale de la Conference League en février.

Tout ne fut pourtant pas facile pour les hommes de l'entraîneur René Weiler, ultradominants, mais qui se sont longtemps heurtés à la densité de la défense moldave. D'autant que les Genevois s'étaient mis dans la difficulté en encaissant l'ouverture du score sur la première occasion de Sheriff sur un autogoal malheureux de Severin suite à un centre de Ngom (12e).

Les Grenat n'ont pas renoncé. Stevanovic se trouvait dans un bon jour, il s'est montré plusieurs fois à son avantage sur l'aile droite, mais ses centres trouvaient systématiquement les têtes des impressionnants défenseurs de Tiraspol. Bedia se créait la meilleure occasion à la 39e en envoyant une reprise directe au-dessus du but de l'irritant Koval.

La deuxième période à peine commencée, René Weiler sortait le jeune latéral Théo Magnin, dont l'abattage en fit l'un des meilleurs Servettiens, pour faire entrer l'artillerie lourde avec Enzo Crivelli. Il fallait mettre plus de poids pour bouger la défense aux trois centraux de Sheriff.

Renard des surfaces

Après plusieurs tirs repoussés par Koval, les Genevois ont arraché l'égalisation par Steve Rouiller, en véritable renard des surfaces (84e) après un ballon renvoyé par le gardien moldave. Les Genevois ont continué à pousser. Suite à une mêlée où deux Servettiens se sont retrouvés à terre, l'arbitre a dicté un penalty et a exclu Zohouri pour un deuxième avertissement. Bedia ne s'est pas laissé distraire par les atermoiements moldaves et a marqué le but de la victoire dans un stade de Genève en liesse.

Les 15'800 spectateurs ont pu assister à la victoire méritée de leur équipe préférée, qui n'a jamais renoncé alors qu'elle a connu plusieurs moments difficiles.

/ATS