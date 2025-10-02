Europa League: YB se relance à Bucarest

Battu 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, Young Boys a relevé la tête ...
Europa League: YB se relance à Bucarest

Europa League: YB se relance à Bucarest

Photo: KEYSTONE/THOMAS HODEL

Battu 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, Young Boys a relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée.

Le technicien d'YB Georgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Georgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Rasgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.

/ATS
 

