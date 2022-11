FC Bâle: Heiko Vogel nommé directeur sportif

Heiko Vogel (47 ans) revient au FC Bâle. L'ancien assistant et entraîneur occupera dès le début 2023 le poste de directeur sportif du club rhénan.

Le technicien allemand travaillé au FCB de l'été 2009 à octobre 2012, d'abord comme assistant de son compatriote Thorsten Fink, puis comme entraîneur depuis octobre 2011. Il avait mené le FC Bâle au doublé coupe-championnat en 2012. Après des passages chez les M19 et la 2e équipe du Bayern Munich, il avait dirigé Sturm Graz et Uerdingen 05. Son dernier poste était au Borussia Mönchengladbach, où il a entraîné la 2e équipe de 2020 jusqu'à cet été.

La mission de Vogel sera d'accompagner la première équipe dans son travail quotidien, d'être en soutien de l'entraîneur Alex Frei et de son staff. Il fera aussi le lien entre le domaine sportif et le conseil d'administration, notamment le président David Degen.

'Pour moi, c'est un émouvant retour à la maison. Je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a posé la question. Les discussions avec les responsables du FCB ont été passionnantes et agréables. Je me réjouis de commencer cette nouvelle tâche', a déclaré Heiko Vogel.

David Degen a lui aussi manifesté sa satisfaction. 'Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un spécialiste absolu pour cette fonction importante. Il connaît le club et son environnement, il sait ce qui est nécessaire pour avoir du succès', a-t-il notamment dit.

/ATS