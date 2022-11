FC Barcelone: Gerard Piqué range ses crampons

Le défenseur Gerard Piqué (35 ans) va ranger ses crampons. L'Espagnol a gagné trois Ligues des champions avec le FC Barcelone, ainsi que la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012 avec l'Espagne.

'Le match de samedi (contre Almeria, NDLR) sera mon dernier au Camp Nou', a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. 'Je voulais vous dire que j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage', a-t-il annoncé dans ce film d'un peu plus de deux minutes montrant des images de lui petit garçon, avec le maillot du Barça ou à la course aux autographes des stars du club.

'Il n'y aura pas d'autre équipe après le Barça', a-t-il ajouté. 'Je vais devenir un fan de plus, et je vais supporter l'équipe et je transmettrai mon amour du Barça à mon fils. Et tôt ou tard, je reviendrai', a conclu Piqué.

Palmarès impressionnant

Arrivé au Barça à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'Académie de Manchester United, où il a remporté une première Ligue des champions (2008), avant de revenir dans le club de son coeur. Piqué a remporté huit titres de champion d'Espagne, sept Copas del Rey (Coupe d'Espagne) et surtout trois Ligues des champions, en 2009, 2011 et 2015.

Star en Espagne, Piqué a aussi figuré dans les pages 'people' pour avoir partagé la vie de la chanteuse colombienne Shakira. Le couple, aujourd'hui séparé, a eu deux enfants. Entrepreneur, Piqué s'est aussi lancé dans les affaires, dans la société de droits du sport Kosmos, qui a notamment réformé la Coupe Davis de tennis.

/ATS