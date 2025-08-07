FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité

Anthony Racioppi (26 ans) tente un nouveau départ à Sion. Il y a deux ans, le Genevois était aux portes de l'équipe de Suisse. Mais sa carrière a ensuite déraillé.

Le gardien espère surtout pouvoir vivre une saison pleine, sans blessure. Il veut se développer et trouver enfin la stabilité.

Formé à Lyon, Racioppi a ensuite été titulaire à Dijon avant d'être relégué sur le banc. Arrivé aux Young Boys, il a connu le même scénario: il a détrôné David von Ballmoos et connu la Ligue des champions avec les Bernois. En prime, après 12 sélections en M21, il a été appelé en équipe de Suisse. Tout semblait alors bien se présenter pour lui.

Mais le portier, capable d'arrêts remarquables, avait aussi une tendance à commettre des erreurs malheureuses. C'est ce qui a décidé Raphaël Wicky à réinstaller von Ballmoos comme numéro un. Le coup a été dur pour Racioppi, qui a demandé à quitter Berne en fin de saison 2023/24.

Une expérience à l'étranger qui a mal tourné

Tenter à nouveau sa chance à l'étranger semblait un pas logique. Mais son passage à Hull City, en 2e division anglaise, a été raté. Il n'a joué qu'un match en Coupe de la Ligue, commettant une erreur qui a précipité la défaite 2-1 de son équipe. Au mercato d'hiver, il a été prêté à Cologne, en 2e Bundesliga. Mais il n'a pas disputé le moindre match avec le club allemand.

Anthony Racioppi dit cependant ne rien regretter. 'Cela a été une importante expérience pour moi. J'ai beaucoup appris avec le haut niveau affiché à l'entraînement en Angleterre et en Allemagne', relève-t-il.

Mais il était clair qu'il devait retrouver un club qui lui fasse confiance. Cette assurance a été fournie par Barthélémy Constantin. Le directeur sportif du FC Sion lui a proposé un contrat de quatre ans, que le Genevois a volontiers signé.

Un certain calme

Le FC Sion est-il vraiment le bon endroit pour trouver la stabilité? Il y a quelques années, le doute aurait été légitime. Mais depuis le retour en Super League, le club semble habité par un certain calme.

Même les incessants changements d'entraîneur paraissent appartenir au passé. Didier Tholot a ainsi entamé sa troisième saison consécutive sur le banc valaisan. Les joueurs affichent leur bien-être, à l'image de Benjamin Kololli qui a récemment déclaré que son retour à Sion était l'une des meilleures décisions de sa carrière.

Racioppi est aussi très content. Son travail avec l'entraîneur des gardiens Massimo Colomba est qualifié de 'super', de même que les rapports avec le remplaçant Francesco Ruberto. 'Il y a un très bon esprit d'équipe', constate-t-il.

Ne pas trop s'enthousiasmer

Les deux victoires remportées en début de saison ont montré les ressources des Sédunois. Notamment celle de la 1re journée à Zurich. Menés de deux longueurs, les Valaisans ont fini par l'emporter 3-2 en fin de match. Ils ont ensuite enchaîné en dominant Lugano 4-0.

'Il ne faut maintenant pas trop s'enthousiasmer. La saison est encore longue', relativise le gardien. Il retrouvera dimanche à Berne son ancien employeur. Et Sion a historiquement de la peine en championnat dans la capitale: le bilan de 37 défaites en 44 matches lors des trois dernières décennies parle de lui-même...

Racioppi ne ressent pas d'esprit de revanche à l'idée d'affronter les Young Boys. 'Les souvenirs sont malgré tout positifs. J'ai gagné trois titres à Berne et joué la Ligue des champions. Je me réjouis de ce retour.'

