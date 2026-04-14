FC Zurich: Hediger viré, Koller prendra les rênes cet été

Nouveau coup de balai au FC Zurich.

Le club du président Ancillo Canepa, 10e du classement de Super League, a annoncé mardi le départ immédiat de son coach Dennis Hediger ainsi que l'arrivée cet été de Marcel Koller.

Dennis Hediger avait repris les rênes de l'équipe première à la fin octobre 2025 pour succéder de manière intérimaire à Mitchell van der Gaag, dont il était l'assistant. Il avait été confirmé dans cette fonction à la mi-novembre avant d'être promu entraîneur en chef à partir du 1er janvier.

Dennis Hediger avait dû composer début mars avec l'engagement d'un nouvel adjoint plus expérimenté, Carlos Bernegger. C'est d'ailleurs Bernegger qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison avant l'arrivée dès le 1er juin de Marcel Koller (65 ans).

Ancien international suisse, Marcel Koller reste sur une fructueuse expérience dans le club égyptien d'Al Ahly, qu'il avait quitté en avril 2025 pour son dernier poste à ce jour. Le Zurichois avait auparavant notamment entraîné la sélection autrichienne (2011-2017) puis le FC Bâle (août 2018 à août 2020).

/ATS