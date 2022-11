Fin de série pour le Borussia Dortmund

Fin de série pour Gregor Kobel et le Borussia Dortmund. Le BVB, qui restait sur trois succès consécutifs en Bundesliga, s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg mardi lors de la 14e journée.

Les joueurs d'Edin Terzic restent bloqués à 25 points. Peu inspirés, ils ont été menés dès la 6e minute sur un corner mal négocié et repris par Micky van de Ven. Ils ont ennsuite buté sur le gardien de Wolfsburg, Koen Casteels, auteur de plusieurs parades décisives.

Le Borussia Dortmund a finalement encaissé un second but dans le temps additionnel de la seconde période, sur un contre de Wolfsburg facilité par la glissade de Julian Brandt et une réalisation de l'avant-centre international allemand Lukas Nmecha.

/ATS