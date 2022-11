France: Giroud, Varane et Kimpembe iront au Qatar

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a retenu 25 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar.

Parmi eux figurent Olivier Giroud, 36 ans, ainsi que plusieurs convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema.

Didier Deschamps n'a en revanche pas convoqué le gardien de l'AC Milan Mike Maignan, actuellement blessé. L'ancien capitaine des Bleus a préféré rappeler le vétéran Steve Mandanda, 37 ans, qui évolue à Rennes depuis le début de la saison.

Onze champions du monde 2018 - parmi lesquels le capitaine et portier titulaire Hugo Lloris, Steve Mandanda et les stars de l'attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann - figurent dans la liste. Sa version définitive doit être transmise à la FIFA au plus tard lundi à 19h00.

La sélection française pour le Mondial. Gardiens: Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda. Défenseurs: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane. Milieux de terrain: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout. Attaquants: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.

