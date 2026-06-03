Futur adversaire de la Suisse, le Qatar annonce sa sélection

Le sélectionneur du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde ...
Futur adversaire de la Suisse, le Qatar annonce sa sélection

Futur adversaire de la Suisse, le Qatar annonce sa sélection

Photo: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Le sélectionneur du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. Celle-ci ne compte que des joueurs évoluant dans le championnat national, à une exception près.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur avec la plus grosse valeur marchande est l'attaquant Akram Afif, estimé à 8 millions d'euros. Il a inscrit 15 buts en 22 matches cette saison avec son club d'Al-Sadd dans le championnat qatari.

Homam Al-Amin, arrière gauche de 26 ans, est le seul joueur de cette sélection à ne pas évoluer au pays, même s'il appartient à Al-Duhail. Il a terminé la saison en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole.

Le Qatar évoluera dans le groupe B et sera le premier adversaire de la Suisse. La rencontre aura lieu à San Francisco le 13 juin, puis il affrontera le Canada à Vancouver le 18 juin, et enfin la Bosnie-Herzégovine à Seattle le 24 juin.

/ATS
 
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