Géraldine Reuteler brille en Bundesliga

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. FCZ contre FCB ce 'Klassiker' a trouvé un cadre digne de ce nom au Letzigrund. Le match a eu lieu après la rencontre de Super League masculine, que le FCZ a perdu 1-4 contre Lucerne. Mais seuls 1250 spectateurs ont assisté à ce match, qui s'est terminé sur un 0-0 malgré trois tirs sur les montants.

CLASSEMENT. Quatre des cinq matches du week-end se sont soldés par un nul. Seul le match entre la lanterne rouge Aarau et Servette Chênois s'est terminé comme prévu, avec une victoire 3-0 pour le leader. Le club genevois a donc porté son avance sur les Grasshoppers à neuf points, les Zurichois n'ayant pu faire mieux que 2-2 contre Lucerne.

PROCHAINE JOURNÉE. Vendredi, Lucerne et Aarau disputeront un match en retard important pour les deux équipes. Les visiteuses doivent s'imposer en Suisse centrale si elles veulent éviter le tour de promotion/relégation. De leur côté, les Lucernoises peuvent faire un grand pas vers le maintien avec encore quatre journées à disputer.

Après ce match en retard, le championnat fera une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement de l'équipe nationale. Les joueuses de Rafel Navarro disputeront leurs deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Géraldine Reuteler (26 ans) a brillé dimanche en Bundesliga. Lors du succès 4-1 de l'Eintracht Francfort à Iéna, l'internationale suisse aux 85 sélections a marqué trois buts et donné la passe décisive du quatrième. Elle a ainsi doublé son total de buts de toute la saison de Bundesliga en un seul match.

Svenja Fölmli a également rejoint la liste des buteuses lors du match nul 1-1 entre Fribourg et l'Union Berlin. La Lucernoise a marqué cinq minutes avant la fin et une demi-heure après son entrée en jeu. Au cours des cinq derniers matchs, l'attaquante a inscrit trois buts.

Ella Touon a, elle, inscrit son deuxième but en Bundesliga. Et ce, dès ses débuts avec son nouveau club, Essen. La joueuse de 22 ans a marqué lors de la victoire inattendue de l'avant-dernier du classement contre le deuxième, Wolfsburg.

ESPAGNE. Laia Ballesté a également connu une première. La défenseuse centrale a marqué son premier but pour l'Espanyol Barcelone. Elle a tranquillement converti un penalty. Cela n'a toutefois pas suffi pour remporter la victoire, le match contre son ancien club, Logroño, s'étant soldé sur un nul 1-1.

PAYS-BAS. Après trois matchs sans marquer, Riola Xhemaili a inscrit son onzième but de la saison lors de la victoire 3-0 du PSV Eindhoven contre Zwolle. L'attaquante de 22 ans a marqué le 2-0 à l'heure de jeu. Eindhoven reste ainsi au contact de Twente, qui compte quatre points d'avance en tête du classement.

