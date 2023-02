Grasshopper obtient un succès inespéré face à Bâle

Grâce à un but de Kawabe, tombé dans les arrêts de jeu, Grasshopper a battu 1-0 Bâle au cours de la 19e journée de Super League.

Le match de Coupe de Suisse mercredi entre les deux mêmes équipes et sur la même pelouse avait donné lieu à un spectacle attrayant (5-3 pour Bâle). Trois jours plus tard, les deux adversaires avaient resserré les lignes. Le match fut bien plus fermé entre deux équipes longtemps prudentes.

Hormis les premières minutes de la rencontre, les Zurichois ont été nettement dominés par les joueurs de l'entraîneur Alex Frei. Mais les Grasshoppers avaient une arme ultime dans leurs rangs: le portier André Moreira. Il a fait le désespoir des attaquants rhénans. Après deux arrêts face à Zekiri et Hamdouni en première période, le Portugais a encore brillé en seconde période. A la 52e, il se montrait décisif coup sur coup face à Kade et à Lang.

Dans les arrêts de jeu, Ndoye et Amdouni se sont encore retrouvés en position favorable. Mais Moreira était encore là. A la 94e, c'était la consternation sur le banc bâlois. Dadashov lancé en profondeur était arrêté par Hitz, sorti avec retard, le ballon prenait la direction de Kawabe, qui reprenait directement dans le but vide. Une conclusion complètement inattendue, qui permet à Grasshopper de passer son adversaire du soir au classement.

