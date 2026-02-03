Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense

Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout ...
Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout du suspense, Grasshopper s'est qualifié en battant Sion 4-3 après prolongations.

C'est incroyable comme un match peut soudainement changer de physionomie. Quand Kololli a inscrit le 2-0 pour Sion à la 72e, personne n'aurait parié un franc sur les chances de qualification des Zurichois. Depuis l'ouverture du score d'Hajrizi (7e), les visiteurs avaient en effet nettement dominé les débats.

Ils auraient pu, voire dû, classer l'affaire avant même la mi-temps. Mais les joueurs de Didier Tholot ont manqué plusieurs occasions, ce qui a fini par leur coûter cher. Inoffensif pendant les trois quarts du match, GC s'est soudainement réveillé.

Improbable renversement de situation

En quelques minutes, les Zurichois sont revenus à la hauteur de leurs adversaires, d'abord par le talentueux Danois Jensen (76e), puis par Tsimba après une erreur de Racioppi (80e). Alors que la tendance semblait pencher du côté des Sauterelles, Sion a cru réussir le k.-o. grâce à Lukembila (85e).

Dans ce match devenu fou, Frey a débloqué son compteur pour GC à la 93e, envoyant les deux équipes en prolongations. Tsimba a alors donné pour la première fois l'avantage aux Zurichois (94e). Les Sédunois n'ont pas su répliquer, malgré deux ou trois situations chaudes.

/ATS
 

