Griezmann et l'Atlético sortent le Real

Antoine Griezmann fut le 'bourreau' du Real Madrid jeudi en Coupe du Roi. L'attaquant français a marqué en prolongation pour permettre à l'Atlético Madrid de battre son rival 4-2 en 8e de finale.

Honoré avant la rencontre comme nouveau meilleur buteur de l'histoire de son club par une splendide ovation de ses supporters au Metropolitano, 'Grizou' le leur a bien rendu en rapprochant l'Atléti de la qualification au bout d'un match fou d'une frappe en lucarne après avoir déposé Vinicius (100e, 3-2).

Les Colchoneros avaient ouvert le score par Lino (39e) avant que les Merengues n'égalisent sur un but contre son camp d'Oblak (46e). Entré en jeu en seconde période, Joselu a arraché l'égalisation pour le Real (82e) après le second but de Morata (57e). Riquelme a ajouté un quatrème but en contre pour l'Atlético (119e).

/ATS