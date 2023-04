Heiko Vogel: « Tout reste ouvert »

'Nice demeure le favori. Mais tout reste ouvert !' Heiko Vogel et les Bâlois veulent croire que leur parcours européen ne s'arrêtera pas jeudi prochain sur la Promenade des Anglais.

Le 2-2 du match aller est un résultat avec lequel l'entraîneur - intérimaire - bâlois peut vivre. 'Nous avons vraiment livré une très bonne performance, explique l'Allemand. Je veux bien sûr souligner les mérites de Zeki Amdouni. Il y a son doublé, mais il y a aussi son esprit de sacrifice lorsqu'il a fallu défendre.'

'L'idée était de fermer les espaces, poursuit Heiko Vogel. J'ai des regrets sur le premier but niçois. Sur le second en revanche, on ne peut que s'incliner. C'est pour voir de tels buts que les gens viennent au stade. Au final, je crois que nous leur avons fait mal. Et surtout, je suis convaincu que nous n'avons pas encore dépassé nos limites. Il y a vraiment de la place pour passer.'

'Nous avons témoigné d'une très grande solidarité, explique pour sa part Michael Lang. Les Niçois ont fait parler leur classe individuelle. J'ai toutefois le sentiment que nous avons trouvé les réponses sur le plan collectif. Nous avons démontré ce soir que nous formions bien une véritable équipe.'

/ATS