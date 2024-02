Hospitalisé après un malaise, Roy Hodgson est dans un état stable

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse Roy Hodgson a été hospitalisé jeudi.

Agé de 76 ans, le technicien anglais s'est senti mal lors d'une séance d'entraînement de Crystal Palace. Il est dans un état 'stable', a souligné le club londonien.

'Tout le monde au club adresse à Roy ses meilleurs voeux de prompt rétablissement', ajoute Palace dans un communiqué.

Revenu à Crystal Palace au cours de la saison 2022/23 après un premier bail entre 2017 et 2021, Hodgson est en difficulté cette saison: après 24 journées, son équipe n'a remporté que six matches, a perdu dix de ses 16 dernières parties et se traîne à la 15e place de la Premier League avec cinq points d'avance sur le premier relégable.

D'après des médias britanniques, la direction de Palace aurait décidé de le limoger. Oliver Glasner, ex-entraîneur de l'Eintracht Francfort, est pressenti pour le remplacer.

/ATS