Innocent Emeghara de retour à Winterthour

L'éphémère international suisse Innocent Emeghara est de retour à Winterthour, son club formateur. A 31 ans, il a signé un contrat de deux ans avec l'équipe de Challenge League.

Emeghara a joué pour de nombreux clubs au cours de ces dix dernières années. Il avait effectué ses débuts en Super League avec Grasshopper. Puis avaient suivi Lorient en Ligue 1, Sienne et Livourne en Serie A ainsi que des passages en Azerbaïdjan, aux Etats-Unis, à Chypre et en Turquie où dernièrement, il avait fêté la promotion avec Karagümrük dans la plus haute division du pays.

/ATS