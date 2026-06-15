Itten sur le point de rejoindre le Werder Brême

L'international suisse Cédric Itten s'apprête à faire son retour en 1re Bundesliga. Selon plusieurs médias, l'attaquant de 29 ans quitterait le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Werder Brême.

Itten avait déjà disputé une demi-saison dans l'élite allemand en 2021 avec le Greuther Fürth. L'attaquant aux 15 sélections (5 buts) en équipe nationale était ensuite revenu en Suisse pour passer trois ans aux Young Boys, avec qui il a remporté deux titres de champion. Il y a un an, il a rejoint la 2e Bundesliga où, malgré la relégation du Fortuna Düsseldorf, il a convaincu avec 15 buts en 30 matches, ce qui lui a valu d'être sélectionné pour la Coupe du monde.

C'est probablement la raison pour laquelle le Werder Brême ne peut pas encore annoncer officiellement le transfert. Les examens médicaux ne seraient pas encore terminés.

/ATS