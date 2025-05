Jonathan Tah quitte Leverkusen et s'engage avec le Bayern

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka perd le pilier de sa défense.

L'international allemand Jonathan Tah (29 ans) s'est engagé pour quatre saisons soit jusqu'à l'été 2029 avec le Bayern, a annoncé le club munichois jeudi dans un communiqué.

'Je me réjouis de rejoindre le Bayern Munich. Je souhaite prendre ici des responsabilités et travailler dur chaque jour pour que nous connaissions le succès en équipe et que l'on remporte ensemble beaucoup de titres', a souligné Jonathan Tah après avoir passé sa visite médicale mercredi, cité dans le communiqué du Bayern.

'Ce n'est pas un secret que l'on a Jonathan Tah depuis longtemps dans le radar. On apprécie sa classe: c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités', a estimé le directeur sportif Max Eberl.

Le Bayern réalise son premier transfert de l'été - Tah est la deuxième recrue estivale, car Tom Bischof a signé fin janvier pour un début de contrat au 1er juillet -, mais ne précise pas si son nouveau joueur disputera le Mondial 2025 des clubs (15 juin-13 juillet) aux Etats-Unis.

Le défenseur aux 35 sélections avec la 'Mannschaft' était engagé jusqu'au 30 juin avec Leverkusen, avec qui Tah avait signé le doublé Bundesliga/Coupe d'Allemagne en 2023/24. Selon la presse allemande, le Bayer réclamait une somme d'argent pour le libérer avant cette date.

/ATS