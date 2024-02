Kylian Mbappé libère Paris

Le printemps fleurira-t-il à Paris ? Victorieux 2-0 de la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG peut commencer à croire à son étoile.

Après une première période bien 'compliquée', les Parisiens ont forcé la décision grâce à des réussites de Kylian Mbappé (58e) et de Bradley Barcola (70e). Le capitaine de l’équipe de France a surgi au second poteau après un duel aérien gagné par Marquinhos pour marquer d’un extérieur du pied. Quant à Bradley Barcola, qui avait failli signé St. Gall il y a treize mois, il a fait parler sa pointe de vitesse pour inscrire le 2-0, le but qui permet à ses couleurs d’aborder le match retour dans une situation extrêmement confortable.

La première mi-temps a rappelé toutefois tout ce qui manque encore au PSG. Face à une équipe qui restait sur quatre rencontres sans marquer, les Parisiens furent tout simplement à la rue avec un collectif aux abonnés absents. Gênés par le pressing adverse, ils n’ont jamais pu développer leur jeu de possession. Ils s’en tiraient à bon compte avec ce 0-0 à la pause si l’on songe à cette frappe de Mikel Merino à la 45e qui touchait le haut de la transversale de Gianluigi Donnaruma.

Le Bayern perd encore

A Rome face à la Lazio, le Bayern Munich, pour sa part, a encore bu la tasse. Quatre jours après sa défaite 3-0 à Leverkusen dans le choc de la Bundesliga, les Bavarois se sont inclinés 1-0. Le match s’est joué à la 67e minute avec une faute de Dayot Upemeacano sur le Danois Gustav Isaksen qui allait entraîner la double peine pour le défenseur français : l’expulsion et le penalty transformé imparablement par Cîro Immobile.

Cette défaite, qui ne compromet toutefois pas les chances de qualification, place Thomas Tuchel sur un siège éjectable. L’entraîneur n’est pas parvenu à redonner un nouveau souffle à son équipe après la débâcle de Leverkusen. Ses dirigeants peuvent commencer à s’interroger. Est-il encore l’homme de la situation ou faut-il provoquer une nouvelle révolution de palais pour sauver une saison qui commence à devenir celle de toutes les désillusions ?

/ATS