L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Pise vendredi en ouverture de la 25e journée ...
Photo: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Pise vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A. Le Genevois Zachary Athekame a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score milanaise.

Cette victoire permet aux Rossoneri, qui ont encore un match à rattraper, de revenir à 5 points du leader, l'Inter Milan. Les Nerazzuri auront l'occasion de reprendre le large lors de la réception de la Juventus samedi soir.

Titularisé pour la deuxième fois de suite par son entraîneur Massimiliano Allegri, Zachary Athekame a débloqué la situation à la 39e. Le latéral genevois avait marqué son premier et unique but avec Milan déjà contre Pise en octobre et il a cette fois déposé un ballon sur la tête de l'Anglais Ruben Loftus-Cheek.

Les Toscans, qui évoluaient avec Michel Aebischer et Filip Stojilkovic - l'ancien attaquant du FC Sion a débarqué cet hiver en provenance de Cracovie -, ont ensuite su capitaliser sur un penalty manqué de Niclas Füllkrug (56e). Felipe Loyola a égalisé un gros quart d'heure plus tard, mais le vétéran croate Luka Modric a finalement offert les trois points au Milan.

/ATS
 

