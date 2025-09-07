L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Trois jours après la débâcle à Bratislava contre la Slovaquie (2-0), l'Allemagne de Julian Nagelsmann reçoit l'Irlande du Nord dimanche (20h45).

La Mannschaft doit s'imposer à Cologne pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification directe pour le Mondial 2026.

'Nous n'avions aucune émotion dans notre jeu. Dans les duels, on a perdu tout ce qui était à perdre. Nous devons apporter la même émotion que l'adversaire sur le terrain. La Slovaquie est moins bien classée, mais elle nous a surpassés largement dans tous les domaines.'

Le constat posé par le sélectionneur Julian Nagelsmann était sans appel jeudi soir, quelques minutes après la première défaite allemande à l'extérieur lors d'une rencontre qualificative pour une Coupe du monde.

L'impression laissée sur le terrain jeudi soir à Bratislava est celle d'un retour en arrière de deux ans, quand l'Allemagne coulait contre le Japon (5-1) en septembre 2023, juste avant la mise à l'écart de son sélectionneur Hansi Flick à moins de neuf mois de l'Euro à domicile.

Jeudi, les vieux problèmes ont ressurgi, à commencer par une défense aux abois, à l'image du second but slovaque de David Strelec, qui s'est joué d'Antonio Rüdiger. Offensivement, les Allemands ont eu assez peu d'occasions pour se distinguer. 'On a eu cinq minutes correctes, c'est trop peu', insiste Nagelsmann.

'Le match a laissé des traces'

'Le match a laissé des traces chez nous. L'équipe a été, à juste titre, critiquée. Le sélectionneur a trouvé les bons mots, Rudi Völler (le directeur sportif) aussi, mais l'équipe aussi était critique envers elle-même', a souligné le directeur général de la Fédération, Andreas Rettig, au micro du diffuseur ProSieben MAXX.

Dans son histoire, l'Allemagne n'a jamais bouclé une phase de qualifications sans valider son billet pour la Coupe du monde. Ses deux seules absences au tournoi planétaire remontent à 1930 (pas de qualification pour la première, elle avait renoncé au long voyage vers l'Uruguay) et 1950 (suspendue par la FIFA).

Si elle veut éviter le passage par la périlleuse case des barrages en mars 2026 (deux matches couperets à gagner), l'Allemagne doit s'imposer contre l'Irlande du Nord dimanche, en soignant si possible la manière pour se rassurer. Mais surtout sa différence de buts, premier critère pour départager deux sélections à égalité de points.

