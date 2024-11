L'Argentine confirme, le Brésil ne convainc toujours pas

L'Argentine d'une étroite victoire (1-0) face au Pérou mardi a pris le large en tête des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Le Brésil a lui arraché le nul contre l'Uruguay (1-1).

Les champions du monde, qui venaient d'essuyer leur troisième défaite (2-1 au Paraguay, après des revers contre l'Uruguay et la Colombie), ont remis la marche en avant dans la Bombonera de Buenos Aires contre le dernier de cette poule unique qui n'a pas encore gagné le moindre match (3 points).

C'est inévitablement de Messi qu'est venue l'étincelle, avec une incursion du capitaine argentin dans la surface qui a monopolisé quatre défenseurs. Sa remise parfaite a trouvé Lautaro Martinez au point de penalty qui s'élevait pour une reprise de volée du gauche tout en puissance pour son 32e but en sélection. Imparable (1-0, 55e).

Avec 25 points, l'Argentine (8V, 1N, 3D) prend le large sur ses poursuivants. L'Uruguay (2e, 20 points) a ramené un point de Salvador de Bahia contre un Brésil qui peine toujours à convaincre après un piteux nul (1-1) au Venezuela.

Brésil inoffensif

Les deux victoires et le renouveau entrevu en octobre contre le Chili (2-1), puis le Pérou (4-0) est déjà loin. Les critiques étaient revenues de plus belle au retour du Venezuela sur le manque de réalisme du duo d'attaque et de créativité du milieu de terrain.

A la 54e, le milieu offensif uruguayen du Real Madrid Federicio Valverde, à l'entrée gauche de la surface, a ouvert son pied pour un tir enroulé qui trompait Ederson malgré sa détente (1-0).

Dans un match enfin débridé, où la possession restait majoritairement dans les pieds brésiliens, Raphinha a vu son centre au second poteau repoussé de la tête qui échouait sur Gerson à l'entrée de la surface. Le milieu de Flamengo a instantanément repris de volée du pied gauche, son tir canon ne laissant aucune chance à Rochet (1-1, 62e).

Dépassé par l'Equateur

Aucun autre exploit n'est venu seconder les tentatives débridées, mais au moins réelles, de Vinicius Jr, dont le dernier but sous le maillot brésilien remonte à juin pendant la Copa America.

Le Brésil (5V, 3N, 4D) pointe à la 5e place (18 points), dépassé par l'Equateur (3e, 19 points) vainqueur (1-0) en Colombie (4e, 19 points).

