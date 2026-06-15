L'Atalanta change encore d'entraîneur et choisit Sarri

Un an après le départ de Gian Piero Gasperini, l'Atalanta est toujours en reconstruction. Le ...
L'Atalanta change encore d'entraîneur et choisit Sarri

L'Atalanta change encore d'entraîneur et choisit Sarri

Photo: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Un an après le départ de Gian Piero Gasperini, l'Atalanta est toujours en reconstruction. Le club de Bergame a nommé lundi un troisième entraîneur, Maurizio Sarri, en moins de douze mois.

Sarri succéde à Raffaele Palladino qui, arrivé en cours de saison après un départ catastrophique, a pourtant conduit la 'Dea' à la 7e place du Championnat d'Italie, synonyme de qualification pour la Conference League.

Depuis le départ pour l'AS Rome de Gasperini, en poste pendant neuf saisons (2016-2025), se sont succédé sur le banc bergamasque Igor Tudor, remercié début novembre alors que l'équipe était 13e, Palladino qui a conduit l'Atalanta jusqu'en 8e de finale de la Ligue des champions et arraché une qualification européenne, et désormais Maurizio Sarri.

Agé de 67 ans, Sarri est l'un des entraîneurs italiens en activité les plus expérimentés. Il a notamment entraîné Naples (2015-2018), Chelsea (2018-2019) et la Juventus Turin (2019-2020). Il vient de passer quatre saisons aux commandes de la Lazio Rome, entre 2021-2024 et la saison dernière conclue à la 9e place de la Serie A et marquée par une finale, perdue, de Coupe d'Italie.

/ATS
 

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