L'Inter reste dans le sillage du Napoli

L'Inter de Yann Sommer reste à trois longueurs de Naples, leader du championnat d'Italie.

Les Milanais se sont imposés 3-1 dimanche soir face à Empoli, répondant ainsi au succès fêté par les Napolitains samedi à Bergame face à l'Atalanta.

Laborieux en première période, l'Inter a surclassé Empoli après la pause. Il a fallu attendre la 55e minute pour que Lautaro Martinez libère San Siro d'une frappe limpide. Denzel Dumfries a doublé la mise de la tête (79e), avant que Sebastiano Esposito ne réduise l'écart (83e). Six minutes plus tard, Marcus Thuram a définitivement rassuré les tifosi nerazzurri avec son 13e but de la saison.

Grâce à cette quatorzième victoire de l'exercice pour une seule défaite, l'Inter empêche Naples de prendre le large. Le leader a par ailleurs disputé un match de plus que les Milanais, dont le calendrier est toutefois surchargé depuis le début de l'année.

/ATS