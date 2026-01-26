L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

L'espoir espagnol Dro Fernandez (18 ans) a signé lundi au PSG jusqu'en 2030, a annoncé le club ...
L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

L'espoir Dro Fernandez s'engage au PSG

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/SIU WU

L'espoir espagnol Dro Fernandez (18 ans) a signé lundi au PSG jusqu'en 2030, a annoncé le club parisien. Le milieu offensif est issu du centre de formation du FC Barcelone.

Dro Fernandez, qui était sous contrat au Barça jusqu'en 2027, a disputé cinq matches avec l'équipe première catalane pour un peu moins de 150 minutes de jeu (en Liga et un match en Ligue des champions) cette saison et quelques rencontres avec la réserve.

Il est la première recrue du PSG du mercato hivernal qui se termine la semaine prochaine. Il pourrait aussi être le seul renfort du club champion d'Europe en titre, qui a payé au club catalan plus que sa clause libératoire de six millions d'euros, selon une source proche du dossier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Michael Frey signe à GC

Michael Frey signe à GC

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 19:53

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 21:10

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11

Premier League: course au titre peut-être relancée

Premier League: course au titre peut-être relancée

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 19:30

Articles les plus lus

Super League: Thoune en solide leader

Super League: Thoune en solide leader

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 16:10

Premier League: course au titre peut-être relancée

Premier League: course au titre peut-être relancée

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 19:30

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

Football    Actualisé le 26.01.2026 - 21:10

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 11:41

Super League: Thoune en solide leader

Super League: Thoune en solide leader

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 16:10

Premier League: course au titre peut-être relancée

Premier League: course au titre peut-être relancée

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 19:30

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 23:11

Super League: Sion tenu en échec par Lucerne

Super League: Sion tenu en échec par Lucerne

Football    Actualisé le 24.01.2026 - 22:33

Super League: Thoune reçoit les Young Boys cet après-midi

Super League: Thoune reçoit les Young Boys cet après-midi

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 04:07

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 11:41

Super League: Thoune en solide leader

Super League: Thoune en solide leader

Football    Actualisé le 25.01.2026 - 16:10