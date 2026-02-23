L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt

Les 16es de finale retour de la Ligue des champions sont programmés mardi et mercredi. Battu ...
L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt

L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt

Photo: KEYSTONE/EPA/THOMAS ANDERSEN

Les 16es de finale retour de la Ligue des champions sont programmés mardi et mercredi. Battu 3-1 en Norvège à l'aller, l'Inter Milan est sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt mardi dès 21h.

Solide leader de la Serie A avec 10 longueurs d'avance sur son dauphin et grand rival, l'AC Milan, l'Inter retrouve la scène continentale après un succès aisé (2-0) à Lecce samedi. Le finaliste malheureux de l'édition 2024/25 devra sortir le grand jeu pour poursuivre son aventure en C1.

Une élimination à ce stade de la compétition et face à un adversaire présumé bien plus faible constituerait un camouflet pour le club de Yann Sommer et Manuel Akanji. L'ancien gardien de l'équipe de Suisse doit par ailleurs se reprendre, lui qui avait dû plaider coupable sur le deuxième but norvégien mercredi passé.

Leverkusen et Newcastle, qui se sont imposés à l'extérieur à l'aller (respectivement 2-0 au Pirée et 6-1 et Bakou face au Qarabag Agdam), abordent de manière plus sereine leur match retour mardi. La soirée démarrera dès 18h45 avec le duel entre l'Atlético Madrid et Bruges, qui s'étaient quittés sur un nul spectaculaire (3-3) à l'aller.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 16:11

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 14:41

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:17

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 19:26

Articles les plus lus

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 19:26

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:17

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Advocaat quitte son poste à Curaçao

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 14:41

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:56

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 19:26

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe

Football    Actualisé le 23.02.2026 - 10:17

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:27

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:56