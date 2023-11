La Juventus et l'Inter se quittent dos à dos

Le 250e derby d'Italie s'est conclu sans vainqueur à Turin (1-1). Un nul qui permet à l'Inter de conserver la tête du championnat avec deux longueurs d'avance sur son adversaire du soir, la Juventus.

Dominée par les Interistes, la rencontre a offert deux buts en première période. Le Serbe Dusan Vlaovic a d'abord trompé la vigilance de Yann Sommer d'une frappe du pied droit qui a terminé sa course dans le petit filet, sur la gauche du portier international suisse (27e)

Six minutes plus tard, l'attaquant argentin des Interistes Lautaro Martinez trouvait l'ouverture à la suite d'un centre de Marcus Thuram. Son treizième but de la saison.

Plus convaincant sur le plan du jeu, l'Inter est passé plus proche de la victoire, sans toutefois se ménager beaucoup de grosses occasions face à une Juventus peu agressive, sifflée par une partie de ses supporters en seconde période pour son manque de prises de risques.

/ATS