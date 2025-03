La Nouvelle-Zélande n'a pas failli

La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Nouvelle-Calédonie 3-0 en finale du tournoi de la zone Océanie, chez elle à Auckland.

Les All Whites participeront ainsi à leur troisième Mondial après 1982 (trois défaites) et 2010 (trois matchs nuls). Le Mondial 2026 sera co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Les Néo-zélandais ont dominé outrageusement la partie, mais sans parvenir à ouvrir le score en première période. Puis, à la 54e minute, ils ont perdu leur joueur vedette Chris Wood, l'attaquant de Nottingham Forest. Mais finalement, ils ont réussi à fracturer la défense adverse juste après l'heure de jeu et ont affirmé leur supériorité lors de la dernière demi-heure du match.

Le défenseur vétéran de 36 ans Michael Boxall a surgi pour marquer de la tête son premier but en sélection (61e). Kosta Barbarouses, le remplaçant de Wood, a lobé le gardien néo-calédonien Rocky Nyikeine (66e), avant qu'Eli Just, également entré en jeu, ne termine le travail (81e).

Tous les espoirs de la Nouvelle-Calédonie de disputer pour la première fois la Coupe du monde ne sont toutefois pas encore perdus.

Les Cagous, classés 152e sur 210 par la Fifa, vont en effet participer à un barrage intercontinental, un tournoi regroupant six nations qui déterminera les deux dernières équipes qualifiées.

L'élargissement du Mondial à 48 équipes permet à la Nouvelle-Zélande, 89e au classement Fifa, d'être directement qualifiée pour la première fois après avoir remporté les éliminatoires de la zone Océanie, profitant aussi du rattachement de l'Australie à la Confédération asiatique de football depuis 2006.

Outre les trois pays organisateurs, elle rejoint ainsi le Japon, première nation à avoir décroché son billet sur le terrain jeudi dernier.

/ATS