La Suède renverse l'Afrique du Sud

La Suède, vice-championne olympique en 2021, a arraché une victoire in extremis pour son entrée en lice au Mondial dames. Les Suédoises ont renversé l'Afrique du Sud 2-1 dimanche à Wellington.

Très ambitieuses dans le sillage de leur finale olympique perdue aux tirs au but au Japon il y a deux ans contre le Canada, les Suédoises ont eu très chaud, malgré le froid néo-zélandais et une pluie incessante. Leur défenseure Amanda Ilestedt les a délivrées de la tête à la 90e minute, pour un but déjà crucial dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale.

Les championnes d'Afrique en titre, sans pression, pourront s'en vouloir: sans l'erreur de leur défenseure Lebogang Ramalepe, Fridolina Rolfo n'aurait pas pu égaliser (65e) et elles auraient sans doute au moins obtenu un match nul, le meilleur résultat de leur histoire en Coupe du monde. La Suède, 3e du dernier Mondial, a su faire preuve d'efficacité pour renverser la vapeur.

/ATS