La Suisse avec Shaqiri et Zuber contre Andorre et la Roumanie

Xherdan Shaqiri et Steven Zuber sont de retour en équipe de Suisse pour les matches de qualification de l'Euro 2024 à Andorre (16 juin) et face à la Roumanie (19 juin) à Lucerne.

Les deux joueurs étaient absents en mars

L'entraîneur national Murat Yakin est convaincu de la forme de Shaqiri. Le Bâlois s'est rendu aux Etats-Unis pour constater personnellement la situation de l'ancien joueur de Liverpool. 'Il va très bien et est capable de disputer un match en entier', a précisé Yakin lors de sa conférence de presse à Lucerne.

Le coach national a également expliqué qu'il avait pris un défenseur central de plus pour pallier un éventuel renoncement de Manuel Akanji. Le Zurichois disputera la finale de la Ligue des champions le samedi 10 juin avec Manchester City contre l'Inter Milan. 'Suivant comme se déroule le match, Manu pourrait avoir besoin d'un peu de repos au terme d'une saison éreintante', explique Yakin.

Yakin garde Amdouni

Akanji pourrait ainsi faire l'impasse sur le match en Andorre et revenir à Lucerne - où le match se disputera à guichets fermés - pour accueillir la Roumanie. En revanche, Yakin a bien précisé que Akanji ne jouerait pas latéral gauche comme à City mais bien au centre de la défense.

Au contraire de Ardon Jashari et Fabian Rieder, qui disputeront le tour final de l'Euro M21, Zeki Amdouni jouera les deux matches de qualification avec les A. 'Zeki est dans une forme éblouissante et il marque des buts. Nous avons besoin de lui. S'il se sent encore en forme, il pourra bien sûr rejoindre les M21 pour la phase finale de l'Euro.'

/ATS