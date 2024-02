La Suisse dans le chapeau 3

Ce jeudi, la Suisse sera fixée sur le destin qui l’attend pour sa quatrième campagne en Ligue des Nations. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu à 18.00 à Paris.

Qualifiée pour le 'Final Four' en 2019 avant d'être sauvée sur le tapis vert en 2020 et après une très belle remontada en 2022, la Suisse figure dans le chapeau 3 de la Ligue A avec l’Allemagne, la Pologne et la France. Le chapeau 1 regroupe l’Espagne, tenante du titre, la Croatie, l’Italie et les Pays-Bas, le chapeau 2 le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Hongrie, le chapeau 4 Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Ecosse.

Cette édition s’enrichit de barrages. Ainsi, les deux premiers de chaque groupe disputeront un barrage aller-retour en mars 2025 pour désigner les qualifiés pour le 'Final Four'. Si les derniers des quatre groupes seront relégués en Ligue B, les troisièmes seront engagés dans un barrage de promotion/relégation avec les deuxièmes des quatre groupes de la Ligue B.

Les six matches de la phase de poules se dérouleront du 5 septembre au 19 novembre. Les barrages entre le 20 et 25 mars 2025, le 'Final Four' du 4 au 8 juin 2025. Murat Yakin sera présent au tirage au sort qui se déroulera à la Maison de la Mutualité. Le sélectionneur espère sans doute éviter une double confrontation contre la Serbie si énergivore.

/ATS