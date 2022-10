La défaite de trop pour Steven Gerrard

Steven Gerrard a été démis de ses fonctions d'entraîneur d'Aston Villa. La légende de Liverpool paie au prix fort la défaite 3-0 à domicile des Villans face à Fulham.

Aston Villa occupe la 17e place de la premier League, à égalité de points (9) avec le 18e et premier relégable, Wolverhampton. Villa n'a gagné que deux de ses onze matches de championnat cette année. La déroute de jeudi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la hiérarchie du club, qui a limogé Steven Gerrard après seulement onze mois à la tête de l'équipe.

Steven Gerrard avait mené Aston Villa à la 14e place la saison dernière. Il était arrivé des Rangers pour remplacer Dean Smith novembre 2021, avec un contrat de trois ans et demi. Le club avait espoir que l'ancien joueur de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre fasse monter le club dans le haut du classement. Mais à la place, Aston Villa lutte désormais contre la relégation.

Aston Villa, propriété des milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens, serait prêt à payer l'un des salaires les plus élevés de la Premier League pour recruter le meilleur remplaçant pour Steven Gerrard, si l'on en croit les médias britanniques. Le nom de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été mentionné pour le poste, tout comme celui de l'ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.

/ATS