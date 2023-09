La patte de Messi terrasse l'Equateur

L'Argentine a étrenné sa troisième étoile par une victoire contre l'Equateur (1-0), jeudi lors du premier match des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026.

L'Albiceleste a fait la différence grâce un nouveau coup de patte magique de son capitaine Leo Messi sur coup franc.

Dominateur dans la possession, le champion du monde en titre a eu toutes les peines à se mettre en jambes. Seul Lautaro Martinez à la 45e est venu donner des frissons dans les travées du stade monumental de Buenos aires en heurtant le poteau. Les automatismes du Qatar sont revenus après la pause avec une agressivité retrouvée et un capitaine Messi à la baguette.

En apparente forme depuis qu'il a quitté le PSG et l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami dans le championnat nord-américain, en témoignent ses déjà 11 buts en MLS, il a fait planer le danger à chacune de ses prises de balles. Et il a su faire la différence sur un coup franc à l'entrée de la surface, face au but (77e).

Leo Messi a alors caressé sèchement le cuir pour lober le mur et placer le ballon au ras du poteau de Galindez qui n'a pu esquisser le moindre geste sur sa ligne. Les supporters argentins ont alors replongé dans la folie du Mondial au Qatar et Lionel Scaloni a pu savourer, lui qui reste invaincu à la tête de l'Albiceleste dans les qualifications sud-américaines depuis sa prise de fonction en 2018.

L'Argentine a rendez-vous mardi sur les hauteurs de La Paz pour la deuxième journée face à la Bolivie.

/ATS