La poursuite de la saison en question

La mise en quarantaine du FC Vaduz remet en question la poursuite de la saison de la Super League. Le néo-promu est à l'arrêt après la révélation de trois cas positifs au Covid-19.

Battu 4-1 samedi soir au Rheinpark par le FC Zurich, le FC Vaduz est la troisième équipe à devoir observer depuis le début de l'exercice une quarantaine après le FC Bâle et le FC Sion. Son match du 31 octobre contre le Lausanne-Sport devra très certainement être reporté.

On rappellera que le FC Bâle compte déjà deux matches de retard, Zurich, Lausanne, Sion et Servette un. La proposition de Christian Constantin de stopper cette première phase du championnat pour privilégier une saison à 18 rencontres en 2021 apparaît de plus en plus pertinente. Le président du FC Sion est aux premières loges pour observer la dure réalité de cette pandémie. 'Dix joueurs de l'équipe sont positifs au Covid-19. Nous espérons pouvoir reprendre le championnat le 8 novembre à Bâle. Si tout va bien...', souffle-t-il.

A la Swiss Football League, on se tient à la position arrêtée avant ce week-end. 'Nous continuons la saison. Mais cela devient compliqué', reconnaît le porte-parole de la SFL Philippe Guggisberg. Si une quatrième équipe était frappée d'une quarantaine, le responsable du calendrier n'aurait pas d'autre alternative que de se transformer en magicien pour trouver les dates afin de boucler une saison de 36 journées. Même si l'UEFA permettra à la SFL de jouer en semaine les soirs des Coupes d'Europe, on arrivera vite à une véritable impasse.

